Шеф-повар Белькович на встрече со школьниками в Тюмени рассказал о любимых блюдах

Ресторатор и телеведущий Александр Белькович во время поездки в Тюмень попробовал школьное меню и ответил на вопросы учеников о своей любимой еде.

Об этом пишет Вслух.ру.

«У хорошего повара нет одной любимой еды на всю жизнь. В том-то и интерес: сегодня нравится одно, а завтра — другое. Вот сейчас мне по нраву школьная еда! Хотя морковка была слишком сладкой, а я слежу за фигурой», — сказал Белькович.

Он также признался, что в детстве больше всего любил блины, а в качестве любимого блюда из школьной столовой назвал бутерброд с маслом и яйцом.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.