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Врач Бережко посоветовала свести к минимуму время пребывания на улице в жару

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Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко дала советы, как вести себя в жаркую погоду.
Врач Бережко посоветовала свести к минимуму время пребывания на улице в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Sandy Aknine

В беседе с РИАМО врач сказала, что в жару необходимо свести время пребывания на улице к минимуму, а также пить больше воды.

Кроме того, Бережко порекомендовала принимать душ и обтираться полотенцем, смоченным в холодной воде. При выходе на улицу необходимо надевать светлую, лёгкую одежду и головные уборы, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей на организм.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, может помочь избавиться от лишнего веса.

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