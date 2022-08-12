Врач Бережко посоветовала свести к минимуму время пребывания на улице в жару

Врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко дала советы, как вести себя в жаркую погоду.

В беседе с РИАМО врач сказала, что в жару необходимо свести время пребывания на улице к минимуму, а также пить больше воды.

Кроме того, Бережко порекомендовала принимать душ и обтираться полотенцем, смоченным в холодной воде. При выходе на улицу необходимо надевать светлую, лёгкую одежду и головные уборы, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей на организм.

Ранее в беседе с URA.RU терапевт, врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, может помочь избавиться от лишнего веса.