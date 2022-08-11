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Врач Емельянов назвал причины появления болей в пояснице

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Врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов назвал причины появления болей в пояснице.
Врач Емельянов назвал причины появления болей в пояснице
  • Gettyimages.ru

«Причин болей в пояснице может быть множество: миозиты, остеохондроз с радикулопатией, то есть повреждением нервного корешка, травмы позвоночника, заболевания ЖКТ, опухолевые процессы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, при возникновении простреливающих болей в пояснице, переходящих в ноги, стоит сделать МРТ.

«Основной причиной возникновения проблем с поясницей является малоподвижный, сидячий образ жизни, вследствие чего ослабевают глубокие мышцы спины, которые должны стабилизировать позвоночник. На фоне этого он в большей степени подвергается искривлению, дегенеративным и дистрофическим изменениям, а мышцы становятся склонными к воспалению и перенапряжению», — пояснил Емельянов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.

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