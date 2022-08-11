Вирусолог Чепурнов прокомментировал выявление в России штамма «дельтакрон»

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал выявление в России штамма «дельтакрон».

«Был «кентавр» обнаружен, «ниндзя», теперь этот. Постоянно появляется много новых вариантов», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, новый вариант вызван не мутацией, а рекомбинацией.

«Это обмен материалом. Видимо, кто-то одновременно заболел и «омикроном», и «дельтой», и в инфицированную клетку пришёл кусочек от одного и от другого штамма», — пояснил Чепурнов.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию вокруг штамма «дельтакрон».