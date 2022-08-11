В Оренбургской области выявили 126 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 219 223. Выздоровели 213 698 жителей, в том числе 79 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 2,9 тыс. случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 1,8 тыс. жителей.
Курс полной вакцинации в городе прошли 3,5 млн человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о подтверждении шести случаев «дельтакрона» в России.