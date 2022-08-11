Кардиолог Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления
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«В случае если давление пониженное, никаких препаратов принимать не надо. Так бывает, нормализуется атмосферное давление — и ваше тоже восстановится», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, если человек почувствовал себя плохо на работе, то стоит отпроситься домой.
Если давление повысилось, то дополнительных лекарств себе назначать тоже не рекомендуется.
«Это, скорее всего, временное повышение, или просто в состоянии волнения вы могли неверно измерить давление. Но если вы провели повторные измерения через какое-то время, тревога нарастает, а давление продолжает повышаться, стоит вызвать врача», — добавила Молчанова.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.