военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления.
Кардиолог Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления
  • Gettyimages.ru

«В случае если давление пониженное, никаких препаратов принимать не надо. Так бывает, нормализуется атмосферное давление — и ваше тоже восстановится», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, если человек почувствовал себя плохо на работе, то стоит отпроситься домой.

Если давление повысилось, то дополнительных лекарств себе назначать тоже не рекомендуется.

«Это, скорее всего, временное повышение, или просто в состоянии волнения вы могли неверно измерить давление. Но если вы провели повторные измерения через какое-то время, тревога нарастает, а давление продолжает повышаться, стоит вызвать врача», — добавила Молчанова.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить