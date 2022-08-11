Кардиолог Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, что делать при перепадах атмосферного давления.

«В случае если давление пониженное, никаких препаратов принимать не надо. Так бывает, нормализуется атмосферное давление — и ваше тоже восстановится», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, если человек почувствовал себя плохо на работе, то стоит отпроситься домой.

Если давление повысилось, то дополнительных лекарств себе назначать тоже не рекомендуется.

«Это, скорее всего, временное повышение, или просто в состоянии волнения вы могли неверно измерить давление. Но если вы провели повторные измерения через какое-то время, тревога нарастает, а давление продолжает повышаться, стоит вызвать врача», — добавила Молчанова.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.