Россельхознадзор заявил, что решение ограничить импорт товаров из Молдавии не политическое

Решение Россельхознадзора ограничить ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии не является политическим. Об этом говорится в сообщении службы.

РИА Новости

«Решение Россельхознадзора ограничить возможность экспорта в Россию растительной продукции из определённых районов Молдавии подкреплено вескими основаниями. Политической подоплёки в запрете нет», — приводит ТАСС заявление. Россельхознадзор принял решение с 15 августа запретить ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии. Отмечается, что причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции.