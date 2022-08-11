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Россельхознадзор заявил, что решение ограничить импорт товаров из Молдавии не политическое

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Решение Россельхознадзора ограничить ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии не является политическим. Об этом говорится в сообщении службы.
Россельхознадзор заявил, что решение ограничить импорт товаров из Молдавии не политическое
  • РИА Новости

«Решение Россельхознадзора ограничить возможность экспорта в Россию растительной продукции из определённых районов Молдавии подкреплено вескими основаниями. Политической подоплёки в запрете нет», — приводит ТАСС заявление.

Россельхознадзор принял решение с 15 августа запретить ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии.

Отмечается, что причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции.

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