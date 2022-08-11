Россельхознадзор заявил, что решение ограничить импорт товаров из Молдавии не политическое
- РИА Новости
«Решение Россельхознадзора ограничить возможность экспорта в Россию растительной продукции из определённых районов Молдавии подкреплено вескими основаниями. Политической подоплёки в запрете нет», — приводит ТАСС заявление.
Россельхознадзор принял решение с 15 августа запретить ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии.
Отмечается, что причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции.