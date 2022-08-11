В Подмосковье откроется восемь новых поликлиник до конца года

В Московской области откроется восемь новых поликлиник до конца 2022 года.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Строим в области большое количество поликлиник, потому что на первичное звено самая большая нагрузка. До конца 2022 года введём ещё восемь поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки. Она будет обслуживать более 65 тыс. местных жителей», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Глава региона проверил ход строительства поликлиники в Подлипках. Работы проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и областной программы «Модернизация первичного звена».

Мощность поликлиники составит 600 посещений в смену.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.