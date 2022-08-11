военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье откроется восемь новых поликлиник до конца года

Короткая ссылка
В Московской области откроется восемь новых поликлиник до конца 2022 года.
В Подмосковье откроется восемь новых поликлиник до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Строим в области большое количество поликлиник, потому что на первичное звено самая большая нагрузка. До конца 2022 года введём ещё восемь поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки. Она будет обслуживать более 65 тыс. местных жителей», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Глава региона проверил ход строительства поликлиники в Подлипках. Работы проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и областной программы «Модернизация первичного звена».

Мощность поликлиники составит 600 посещений в смену.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить