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Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве порноактрисы

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест подозреваемого по делу об убийстве порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман.
Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве порноактрисы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

«Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, срок меры — по 9 октября 2022 года», — рассказала собеседница агентства.

По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый «в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений» ударил её несколько раз ножом в шею.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве Гришман.

10 августа  «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге была убита 26-летняя порноактриса и тиктокер Анастасия Гришман.

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