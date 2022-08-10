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В Петербурге задержан подозреваемый по делу об убийстве порноактрисы

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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу об убийстве порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман.

Как сообщает kp.ru, 24-летнего уроженца Омской области по имени Дмитрий, сожителя 26-летней девушки, привезли на допрос в полицию.

«10 августа в квартире одного из домов по Южному шоссе было найдено тело женщины 1996 года рождения со множественными колото-резаными ранениями. В результате следственных действий по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения», — рассказали в пресс-службе Главного управления СК России по Петербургу.

По предварительным данным, убийство произошло в результате ссоры.

Тело девушки с шестью ножевыми ранениями обнаружили в ванне.

В начале июня Следственный комитет по Ленобласти предъявил обвинение жителю Петербурга, подозреваемому в убийстве бывшей возлюбленной во Всеволожске. Как сообщалось, безработный петербуржец напал на женщину на глазах её 11-летнего ребёнка. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что женщина работала директором детского центра.

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