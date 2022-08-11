В Крыму демонтировали отказавшийся обслуживать военных автосервис

В Красногвардейском районе Крыма демонтировали незаконный самострой, в котором располагалась станция техобслуживания. Автосервис привлёк к себе внимание СМИ после того, как отказался обслуживать военных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы муниципального образования Красногвардейский район Романа Шантаева, которое он опубликовал в своём Telegram.

«СТО всё!» — написал Шантаев, сопроводив пост видеозаписью с места, где ранее находился автосервис. На ролике запечатлены разобранные металлоконструкции.

В июне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что станцию техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, которая была построена незаконно и где отказались обслужить авто российских военных, снесут.