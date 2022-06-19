В Крыму снесут автосервис, где отказали в обслуживании российским военным

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Станцию техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, которая была построена незаконно и где отказались обслужить авто российских военных, снесут, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как сообщает РИА Новости, ранее в соцсетях появилось видео, где один из российских военнослужащих рассказал об отказе сотрудников автосервиса отремонтировать колесо. По его словам, на станции техобслуживания заявили, что «военным не помогают».

Позднее владелец сервиса Вилен Сейтосманов назвал случившееся недоразумением.

«После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнётся судебное разбирательство», — заявил Владимир Константинов.

Он добавил, что этот инцидент будет хорошим уроком для предпринимателя.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с государственным праздником, заявил о важности сплочённости и единения граждан.

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