В ЛНР предложили открыть экспозицию Донбасса в бывшем павильоне «Украина» на ВДНХ

Председатель совета директоров группы компаний «Маршал» Сергей Горохов (город Луганск) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой организовать на базе бывшего павильона «Украина» на ВДНХ экспозицию, посвящённую промышленности Донбасса. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

Горохов напомнил, что первая партия продукции Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал», выпущенная после освобождения ЛНР, промаркирована знаком «Спасибо, Россия».

По его словам, это декларация о готовности «активно включиться» в выполнение задач по укреплению промышленного потенциала, импортозамещению, повышению конкурентоспособности и поступательному развитию экономики.

К инициированной акции присоединяются другие донбасские предприятия, заявил он.

«Просим вас рассмотреть возможность создания на базе бывшего павильона «Украина» ВДНХ экспозиции «Промышленность Донбасса», куда могли бы быть переданы образцы продукции, промаркированные знаком «Спасибо, Россия» в честь освобождения ЛНР, а в дальнейшем и ДНР», — говорится в тексте обращения.

Это позволит продемонстрировать огромный потенциал Донбасса, покажет благодарность жителей республик, сохранит в истории вклад России, подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что на данный момент обращение перенаправили для рассмотрения в комитет по туризму города Москвы.

Ранее Горохов предложил ввести налоговый вычет для частных компаний за инвестиции в экономику Донбасса.