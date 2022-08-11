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Сенатор Цеков допустил болезненные ответные меры в отношении Латвии

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Сенатор Сергей Цеков прокомментировал сообщение, что парламент Латвии принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Сенатор Цеков допустил болезненные ответные меры в отношении Латвии
  • РИА Новости

«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на её место, и меры эти будут для неё болезненные», — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь может идти об экономических мерах.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства России жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

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