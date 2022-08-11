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Каждый восьмой московский школьник получил медаль «За особые успехи в обучении»

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По итогам учебного года каждый восьмой выпускник школ Москвы получил городскую медаль «За особые успехи в обучении».
Каждый восьмой московский школьник получил медаль «За особые успехи в обучении»
  • РИА Новости

Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Медаль получили 6689 выпускников, которые окончили школу на пятёрки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трём предметам на ЕГЭ, 1214 учащихся, получившие наибольшее количество баллов на ЕГЭ, а также 622 победителя и призёра Всероссийской олимпиады школьников и 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Обладатели медалей могут получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому учителя, принимавшие участие в подготовке призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат выплаты. 

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