Каждый восьмой московский школьник получил медаль «За особые успехи в обучении»

По итогам учебного года каждый восьмой выпускник школ Москвы получил городскую медаль «За особые успехи в обучении».

Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Медаль получили 6689 выпускников, которые окончили школу на пятёрки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трём предметам на ЕГЭ, 1214 учащихся, получившие наибольшее количество баллов на ЕГЭ, а также 622 победителя и призёра Всероссийской олимпиады школьников и 19 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Обладатели медалей могут получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому учителя, принимавшие участие в подготовке призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат выплаты.