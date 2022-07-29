На Урале рассказали о премиях для наставников лауреатов Всероссийской олимпиады школьников
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
Для педагогов — наставников победителей олимпиад предусмотрены премии в размере 100 тыс. рублей, для наставников призёров — 70 тыс. Те, кто подготовил лауреатов регионального этапа, получат по 40 тыс. рублей.
В прошлом учебном году команда региона одержала две победы и завоевала 34 призовые позиции в финале Всероссийской олимпиады школьников.
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