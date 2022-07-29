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На Урале рассказали о премиях для наставников лауреатов Всероссийской олимпиады школьников

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В Свердловской области учителя, принимавшие участие в подготовке призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат выплаты. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
На Урале рассказали о премиях для наставников лауреатов Всероссийской олимпиады школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Для педагогов — наставников победителей олимпиад предусмотрены премии в размере 100 тыс. рублей, для наставников призёров — 70 тыс. Те, кто подготовил лауреатов регионального этапа, получат по 40 тыс. рублей.

В прошлом учебном году команда региона одержала две победы и завоевала 34 призовые позиции в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

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