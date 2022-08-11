военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Для участников ВЭФ во Владивостоке откроют восемь пунктов тестирования на COVID-19

Короткая ссылка
Власти Приморского края в преддверии VII Восточного экономического форума вводят дополнительные меры по профилактике распространения COVID-19.
Для участников ВЭФ во Владивостоке откроют восемь пунктов тестирования на COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет vostokmedia.com.

Ожидается, что ВЭФ посетят около 4 тыс. участников. Для них во Владивостоке планируют открыть восемь пунктов, где в преддверии форума и в дни его проведения можно будет сдать ПЦР-тест.

Особые противоэпидемические меры связаны с ростом заболеваемости COVID-19 как на территории Приморья, так и в целом по России, уточнили организаторы.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить