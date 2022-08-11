Для участников ВЭФ во Владивостоке откроют восемь пунктов тестирования на COVID-19

Власти Приморского края в преддверии VII Восточного экономического форума вводят дополнительные меры по профилактике распространения COVID-19.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Ожидается, что ВЭФ посетят около 4 тыс. участников. Для них во Владивостоке планируют открыть восемь пунктов, где в преддверии форума и в дни его проведения можно будет сдать ПЦР-тест.

Особые противоэпидемические меры связаны с ростом заболеваемости COVID-19 как на территории Приморья, так и в целом по России, уточнили организаторы.

Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае принято решение о вводе обязательного масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19.