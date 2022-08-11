В Москве открылись 26 реконструированных поликлиник в 2022 году
- АГН «Москва»
- © Максим Мишин/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Депздрава.
«Реализация программы капитального ремонта столичных поликлиник ведётся ударными темпами. С начала этого года приём пациентов начался в 26 обновлённых зданиях в восьми округах Москвы. Общая площадь объектов составляет более 90 тыс. кв. м», — уточнил Сапсай.
По его словам, из 26 реконструированных поликлиник 14 — детские, 10 — взрослые и две, расположенные в Капотне и Некрасовке, — смешанного типа.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.