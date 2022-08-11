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В Москве открылись 26 реконструированных поликлиник в 2022 году

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Заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай рассказал, что с начала 2022 года в Москве открылись 26 поликлиник, реконструированных в соответствии с новым городским стандартом.
В Москве открылись 26 реконструированных поликлиник в 2022 году
  • АГН «Москва»
  • © Максим Мишин/ Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

«Реализация программы капитального ремонта столичных поликлиник ведётся ударными темпами. С начала этого года приём пациентов начался в 26 обновлённых зданиях в восьми округах Москвы. Общая площадь объектов составляет более 90 тыс. кв. м», — уточнил Сапсай.

По его словам, из 26 реконструированных поликлиник 14 — детские, 10 — взрослые и две, расположенные в Капотне и Некрасовке, — смешанного типа.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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