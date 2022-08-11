Постпред Крыма Мурадов: идеи отторжения полуострова от России ведут Украину к краху

Идея отторжения Крыма от России ведёт Украину к полному краху. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедрённой Вашингтоном в его замутнённое сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Он подчеркнул, что мировому сообществу данная тема «уже давно неинтересна».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обязательно вернёт под свой контроль Крым.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк предостерёг власти официального Киева от посягательств на Крым, отметив, что это будет иметь фатальные последствия.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также заявил, что Крым надёжно укреплён в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.