Крымский парламентарий Гемпель заявил, что полуостров «не по зубам» киевскому режиму

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым надёжно укреплён в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

«Крым надёжно укреплён в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик», — сказал РИА Новости Гемпель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обязательно вернёт под свой контроль Крым.

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк также предостерёг власти официального Киева от посягательств на Крым, отметив, что это будет иметь фатальные последствия.