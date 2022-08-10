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В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли пять человек

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В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли пять человек
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что столкновение произошло на трассе Волгодонск — Зимовники.

«Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек (погибли на месте пять человек, в том числе один ребёнок)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее URA.RU со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщало, что в Кургане по факту аварии, в которой пострадал десятилетний мальчик на самокате, возбудили уголовное дело.

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