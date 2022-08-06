В Амурской области завели дело по факту ДТП с двумя погибшими

В Амурской области завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла днём в субботу, 6 августа, на трассе «Амур».

Погибла пассажирка Toyota Premio.

«Её восьмилетний сын скончался в реанимационном отделении Свободненской городской больницы. Супруг погибшей и 13-летний ребёнок находятся в травматологическом отделении Свободненской городской больницы», — уточнили в ведомстве.

Ранее RIA56 сообщало, что в результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека.