Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19

Нефролог, заслуженный врач России Михаил Каган прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что коронавирус ослаб и уже не представляет такого риска, как, например, прошлой осенью, когда доминировал штамм «дельта».

«Все локдауны, которые применялись, ставили перед собой две цели — совсем прекратить распространение вируса или снизить скорость взрывного подъёма заболеваемости с большим количеством тяжёлых пациентов. Но сейчас нет такого подъёма пациентов, нуждающихся в госпитализации», — сказал Каган.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.