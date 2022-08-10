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Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19

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Нефролог, заслуженный врач России Михаил Каган прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Adrian Seliga / EyeEm

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что коронавирус ослаб и уже не представляет такого риска, как, например, прошлой осенью, когда доминировал штамм «дельта».

«Все локдауны, которые применялись, ставили перед собой две цели — совсем прекратить распространение вируса или снизить скорость взрывного подъёма заболеваемости с большим количеством тяжёлых пациентов. Но сейчас нет такого подъёма пациентов, нуждающихся в госпитализации», — сказал Каган.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

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