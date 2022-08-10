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Врач Кривцова назвала стресс одной из возможных причин стремления к перееданию

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Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала о возможных причинах стремления к перееданию.
Врач Кривцова назвала стресс одной из возможных причин стремления к перееданию
  • Gettyimages.ru
  • © domoyega

«Переедание бывает при психических расстройствах, различных стрессовых эмоциональных ситуациях. Или при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, скорее хирургического плана. Различные острые состояния описаны», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, проблемы с перееданием могут возникнуть даже у человека без предрасположенности к ожирению.

«Если идёт речь о длительном переедании, эта проблема становится очень серьёзной», — добавила Кривцова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.

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