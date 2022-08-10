Врач Кривцова назвала стресс одной из возможных причин стремления к перееданию
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«Переедание бывает при психических расстройствах, различных стрессовых эмоциональных ситуациях. Или при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, скорее хирургического плана. Различные острые состояния описаны», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, проблемы с перееданием могут возникнуть даже у человека без предрасположенности к ожирению.
«Если идёт речь о длительном переедании, эта проблема становится очень серьёзной», — добавила Кривцова.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.