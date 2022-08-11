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В Москве возобновили работу ещё три поликлиники после капремонта

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В Москве возобновили работу ещё три поликлиники после капитального ремонта, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве возобновили работу ещё три поликлиники после капремонта
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает НСН.

Пациентов вновь принимают филиал №3 городской поликлиники №219, детская поликлиника №98 и филиал №1 детской поликлиники №58.

В ходе работ в учреждениях, например, установили современное цифровое медицинское оборудование, оборудовали зоны ожидания.

В общей сложности к настоящему времени работы завершены в 58 зданиях столичных поликлиник.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в павильонах «Здоровая Москва» провели более 3 млн медобследований.

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