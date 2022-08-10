Офтальмолог Шилова назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения

Врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.

«Требования к цветным линзам ещё строже, чем к оптическим контактным линзам, потому что проницаемость кислорода таких изделий за счёт закрашенной поверхности намного ниже. Значит, носить их нужно меньше. Мы рекомендуем цветные линзы использовать только в декоративном плане, по праздникам. Носить их желательно не более 4—5 часов. И чтобы исключить все риски, перед покупкой стоит проконсультироваться со специалистом», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как добавила Шилова, цветные линзы снижают остроту зрения, поэтому картинка перед глазами может размываться, появляется ощущение тумана, нечёткости.

«Вечером это чувство усиливается, потому что в тёмное время суток наши зрачки расширяются», — сказала она.

По её словам, нельзя утверждать, что использование цветных линз наносит необратимый вред здоровью, тем не менее это приводит к ряду ограничений.

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