Сомнолог Колесниченко посоветовала соблюдать гигиену сна

Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко посоветовала соблюдать так называемую гигиену сна — выключать в помещении свет, обеспечивать тишину перед засыпанием.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что не менее важно отказаться от кофеина во второй половине дня и от курения сигарет перед ночным отдыхом.

«К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приёмы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии», — сказала Колесниченко.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.