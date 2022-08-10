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Сомнолог Колесниченко посоветовала соблюдать гигиену сна

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Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко посоветовала соблюдать так называемую гигиену сна — выключать в помещении свет, обеспечивать тишину перед засыпанием.
Сомнолог Колесниченко посоветовала соблюдать гигиену сна
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что не менее важно отказаться от кофеина во второй половине дня и от курения сигарет перед ночным отдыхом.

«К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приёмы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии», — сказала Колесниченко.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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