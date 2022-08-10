военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Беленков назвал пульс выше 120 ударов возможным симптомом ряда заболеваний

Короткая ссылка
Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.
Кардиолог Беленков назвал пульс выше 120 ударов возможным симптомом ряда заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Chernyshev / EyeEm

«Пульс при волнении, например перед свиданием, может расти. 110—120 ударов — это не страшно. А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лёг отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема. А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, и воспалительный процесс в миокарде, и сердечная недостаточность», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, редкий пульс также не всегда является показателем нормы, и когда он не превышает 40 ударов, стоит обратиться к врачу.

«От 54 до 80 ударов — это грубый предел нормы», — добавил Беленков.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить