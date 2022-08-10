Кардиолог Беленков назвал пульс выше 120 ударов возможным симптомом ряда заболеваний

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие показатели пульса могут свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

«Пульс при волнении, например перед свиданием, может расти. 110—120 ударов — это не страшно. А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лёг отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема. А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, и воспалительный процесс в миокарде, и сердечная недостаточность», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, редкий пульс также не всегда является показателем нормы, и когда он не превышает 40 ударов, стоит обратиться к врачу.

«От 54 до 80 ударов — это грубый предел нормы», — добавил Беленков.

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