Автоэксперт прокомментировал идею ограничения использования курьерами мобильных телефонов

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах без специальных удерживающих средств.

«Инициатива понятна. Это забота о безопасности и самих курьеров, и пешеходов. С другой стороны, мне кажется, что попытка регламентировать все действия или малейшие отклонения от нормы на уровне Государственной думы — это несколько странно», — считает автоэксперт.

По его мнению, подобные ограничения должны регламентироваться на уровне самой компании, которая нанимает этих курьеров.

«Это должно быть прописано в правилах. И там же могут быть прописаны и штрафы, и наказания. Тем более что, даже если будет специальный закон и штраф, непонятно, каким образом это будет администрироваться», — заключил Моржаретто.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте.

Он отметил, что во время движения курьеры используют телефоны без специальных удерживающих средств, что отвлекает их и создаёт непосредственную угрозу для других пешеходов.