военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт прокомментировал идею ограничения использования курьерами мобильных телефонов

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах без специальных удерживающих средств.
Автоэксперт прокомментировал идею ограничения использования курьерами мобильных телефонов
  • АГН «Москва»
  • © Мобильный репортер

«Инициатива понятна. Это забота о безопасности и самих курьеров, и пешеходов. С другой стороны, мне кажется, что попытка регламентировать все действия или малейшие отклонения от нормы на уровне Государственной думы — это несколько странно», — считает автоэксперт.

По его мнению, подобные ограничения должны регламентироваться на уровне самой компании, которая нанимает этих курьеров.

«Это должно быть прописано в правилах. И там же могут быть прописаны и штрафы, и наказания. Тем более что, даже если будет специальный закон и штраф, непонятно, каким образом это будет администрироваться», — заключил Моржаретто.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил запретить курьерам служб доставки использовать телефоны без специальных креплений во время движения на электротранспорте.

Он отметил, что во время движения курьеры используют телефоны без специальных удерживающих средств, что отвлекает их и создаёт непосредственную угрозу для других пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить