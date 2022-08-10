РБК: «Волга-Днепр» может сократить более 200 пилотов Boeing
- РИА Новости
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Источники утверждают, что планируется сократить практически всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые выполняли полёты на самолётах Boeing, — более 200 сотрудников.
Как заявил один из источников, в конце июля текущего года пилоты были уведомлены о сокращении их должностей.
Ранее сообщалось, что Росавиация по состоянию на 1 августа перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.
Также стало известно, что правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.