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Ревматолог Каратеев заявил, что к группе васкулитов относятся несколько десятков заболеваний

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Ревматолог Дмитрий Каратеев назвал симптомы заболеваний, входящих в группу васкулитов.
Ревматолог Каратеев заявил, что к группе васкулитов относятся несколько десятков заболеваний
  • Gettyimages.ru

«Васкулит» в переводе на русский с латыни означает «воспаление сосудов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, основной синдром один — поражение сосудов, и всё зависит от того, какие именно сосуды пострадали и в какой степени.

«К группе васкулитов относятся несколько десятков разных заболеваний», — отметил Каратеев.

Как уточнил врач, первичные васкулиты возникают без внешней причины, вторичные же развиваются на фоне инфекции.

«Поскольку это сосуды, то может поражаться всё что угодно: и кожа, и лёгкие, и сердце, и почки, и нервная система, и органы зрения тоже», — добавил эксперт.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, не снижая при этом работоспособности.

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