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Терапевт Ярцева назвала физическую активность одним из способов укрепить иммунитет

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Врач — терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала советы по укреплению иммунитета пожилых людей.
Терапевт Ярцева назвала физическую активность одним из способов укрепить иммунитет
  • Gettyimages.ru

«Чтобы пожилые люди чувствовали себя более уверенно и защищённо в период простуд, нужно, чтобы они были в курсе всех своих недугов», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, врач должен подобрать эффективное лечение, чтобы у организма были силы на борьбу с вирусами.

«Второй важный шаг в укреплении иммунитета — физическая активность. Как раз сейчас лето и хорошая погода. Пожилым людям нужно сделать своей привычкой прогулки. Три-четыре раза в неделю как минимум. Гулять нужно по часу или два», — рекомендует Ярцева.

Также она посоветовала добавить в рацион больше витаминов — свежих овощей и фруктов.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, не снижая при этом работоспособности.

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