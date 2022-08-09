Терапевт Ярцева назвала физическую активность одним из способов укрепить иммунитет

Врач — терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала советы по укреплению иммунитета пожилых людей.

«Чтобы пожилые люди чувствовали себя более уверенно и защищённо в период простуд, нужно, чтобы они были в курсе всех своих недугов», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, врач должен подобрать эффективное лечение, чтобы у организма были силы на борьбу с вирусами.

«Второй важный шаг в укреплении иммунитета — физическая активность. Как раз сейчас лето и хорошая погода. Пожилым людям нужно сделать своей привычкой прогулки. Три-четыре раза в неделю как минимум. Гулять нужно по часу или два», — рекомендует Ярцева.

Также она посоветовала добавить в рацион больше витаминов — свежих овощей и фруктов.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, не снижая при этом работоспособности.