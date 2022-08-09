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Офтальмолог Фёдорова назвала фиолетовый свет вредным для глаз

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Офтальмолог Ирина Фёдорова заявила, что вредным для глаз является не только синий свет, который вырабатывают экраны гаджетов, но и фиолетовый.
Офтальмолог Фёдорова назвала фиолетовый свет вредным для глаз
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» она пояснила, что оба цвета включают ряд фотохимических реакций на сетчатке, из-за которых образуются свободные радикалы.

«Всё зависит от длины волны. Цветом, который по длине волны подступает к синему, является фиолетовый. Остальные цвета могут плохо действовать скорее на психику, а не на глаза», — отметила врач.

По её словам, нужно быть осторожными с яркими источниками света и не смотреть на них в упор без необходимости.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности.

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