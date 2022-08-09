Депутат Тумусов поддержал введение обязательной маркировки электронных сигарет

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 ноября введут обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей для них.

«На самом деле маркировка всегда наводит порядок... Я приветствую то, что (продукция. — RT) будет маркироваться. Можно будет контролировать движение, объёмы продаж и, естественно, качество», — сказал депутат.

Тумусов также отметил, что данное нововведение позволит выработать меры противодействия распространению курительных смесей.

«Сейчас непонятно, где производится, как производится, кто поставляет, как продаёт и т. д. Поэтому маркировка — очень полезное дело», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в России с 1 ноября введут обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей для них.

Ожидается, что маркировка очистит рынок от нелегальной продукции, за счёт чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.