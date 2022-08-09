В России с 1 ноября введут обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей для них
- globallookpress.com
Это следует из опубликованного проекта постановления Минпромторга России.
«Введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции. Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года», — говорится в документе.
Ожидается, что маркировка очистит рынок от нелегальной продукции, за счёт чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.
В июне Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.
Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.
Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.