В России с 1 ноября введут обязательную маркировку электронных сигарет и жидкостей для них.

Это следует из опубликованного проекта постановления Минпромторга России.

«Введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции. Минпромторг России считает целесообразным поддержать досрочное завершение эксперимента с одновременным введением обязательной маркировки средствами идентификации указанной продукции с 1 ноября 2022 года», — говорится в документе.

Ожидается, что маркировка очистит рынок от нелегальной продукции, за счёт чего вырастут доходы в бюджет, а потребители будут уверены в качестве продукции.

В июне Минфин России внёс в кабмин законопроект о регулировании табачного рынка.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.