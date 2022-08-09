На «Авито Услугах» зафиксировали рост спроса на бьюти-мастеров

Жители России сделали за год 690 млн заказов у бьюти-мастеров, что в два раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на интернет-сервис «Авито Услуги».

По данным за апрель 2021 года — март 2022 года, в услугах в сфере красоты заняты 850 тыс. специалистов. Количество провайдеров услуг в данной индустрии, то есть общее число самозанятых и коллективов, выросло на 35% — до 528 тыс.

В качестве частных мастеров в сегменте работают 81% провайдеров, остальные 19% — это салоны или студии.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.