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На «Авито Услугах» зафиксировали рост спроса на бьюти-мастеров

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Жители России сделали за год 690 млн заказов у бьюти-мастеров, что в два раза больше, чем годом ранее.
На «Авито Услугах» зафиксировали рост спроса на бьюти-мастеров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на интернет-сервис «Авито Услуги».

По данным за апрель 2021 года — март 2022 года, в услугах в сфере красоты заняты 850 тыс. специалистов. Количество провайдеров услуг в данной индустрии, то есть общее число самозанятых и коллективов, выросло на 35% — до 528 тыс.

В качестве частных мастеров в сегменте работают 81% провайдеров, остальные 19% — это салоны или студии.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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