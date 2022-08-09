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Невролог Толмачёва посоветовала заменить подушку при утренней головной боли

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Невролог Виктория Толмачёва посоветовала заменить подушку при утренней головной боли и дискомфорте в шейном отделе.
Невролог Толмачёва посоветовала заменить подушку при утренней головной боли
  • Gettyimages.ru

«Если подушка подобрана правильно, то никаких дискомфортных, а тем более болевых ощущений быть не должно. Во время сна позвоночник должен быть прямым, а шея не должна сгибаться. Если эти правила не соблюдены, позвонки смещаются, нервы в шейном отделе находятся в пережатом состоянии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Толмачёва порекомендовала обратить внимание на ортопедическую или анатомическую подушку с наполнителем из пены.

«На сегодня это один из лучших материалов для поддержки шейного отдела позвоночника, что подтверждают многочисленные исследования. Кроме того, подушка из пены помогает снижать температуру тела и головы, что важно для глубокого сна», — уточнила невролог.

Она добавила, что цена подушки не влияет на срок службы — в среднем изделие из любого материала служит от двух до четырёх лет.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности.

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