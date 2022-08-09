Врач Багавиева посоветовала метеозависимым воздержаться от физнагрузок при смене погоды

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.

«Сейчас благодаря прогнозу можно заранее узнать, когда произойдёт перемена погоды. И метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит перегружаться и физически. Как отметила врач, можно ограничиться пешими прогулками.

В рационе должна быть лёгкая еда и достаточный объём жидкости.

«Не стоит употреблять жирные блюда, тяжёлое мясо. Лучше в этот период есть овощи, растительные продукты, рыбу», — сказала Багавиева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.