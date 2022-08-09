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Врач Багавиева посоветовала метеозависимым воздержаться от физнагрузок при смене погоды

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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.
Врач Багавиева посоветовала метеозависимым воздержаться от физнагрузок при смене погоды
  • Gettyimages.ru

«Сейчас благодаря прогнозу можно заранее узнать, когда произойдёт перемена погоды. И метеозависимым людям в такой период не нужно планировать какие-то умственные нагрузки, дополнительную работу, стрессы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, не стоит перегружаться и физически. Как отметила врач, можно ограничиться пешими прогулками.

В рационе должна быть лёгкая еда и достаточный объём жидкости.

«Не стоит употреблять жирные блюда, тяжёлое мясо. Лучше в этот период есть овощи, растительные продукты, рыбу», — сказала Багавиева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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