Минпросвещения: все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году

Все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы уверены, что все школы готовы к началу нового учебного года. Мы планируем, что школы откроются в очном режиме», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день никаких вопросов, связанных с обеспечением учителями, в России нет.

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций.

Как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября.