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Минпросвещения: все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году

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Все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения: все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году
  • Gettyimages.ru

«Мы уверены, что все школы готовы к началу нового учебного года. Мы планируем, что школы откроются в очном режиме», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день никаких вопросов, связанных с обеспечением учителями, в России нет.

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций.

Как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября.

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