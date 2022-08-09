Минпросвещения: все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году
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«Мы уверены, что все школы готовы к началу нового учебного года. Мы планируем, что школы откроются в очном режиме», — цитирует Кравцова ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день никаких вопросов, связанных с обеспечением учителями, в России нет.
Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций.
Как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября.