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Детские поликлиники Москвы завершили переход на электронные медкарты

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт.
Детские поликлиники Москвы завершили переход на электронные медкарты
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Всё детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идёт исключительно в электронных медицинских картах», — отметила Ракова.

Старые документы перевезут в роботизированный кластер Главархива.

На месте бывших картохранилищ оборудуют комфортные помещения для врачей.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с мая текущего года федеральные и частные клиники Москвы могут в электронном виде оформлять справки о болезни ребёнка (форма 095/у).

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