Детские поликлиники Москвы завершили переход на электронные медкарты
- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.
«Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Всё детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идёт исключительно в электронных медицинских картах», — отметила Ракова.
Старые документы перевезут в роботизированный кластер Главархива.
На месте бывших картохранилищ оборудуют комфортные помещения для врачей.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с мая текущего года федеральные и частные клиники Москвы могут в электронном виде оформлять справки о болезни ребёнка (форма 095/у).