Детские поликлиники Москвы завершили переход на электронные медкарты

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Всё детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идёт исключительно в электронных медицинских картах», — отметила Ракова.

Старые документы перевезут в роботизированный кластер Главархива.

На месте бывших картохранилищ оборудуют комфортные помещения для врачей.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с мая текущего года федеральные и частные клиники Москвы могут в электронном виде оформлять справки о болезни ребёнка (форма 095/у).