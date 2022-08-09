Власти Калининграда: лимиты транзита ряда товаров по железной дороге через Литву исчерпаны

Калининград уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например (на) отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — приводит ТАСС его слова на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.