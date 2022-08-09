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Власти Калининграда: лимиты транзита ряда товаров по железной дороге через Литву исчерпаны

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Калининград уже исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Власти Калининграда: лимиты транзита ряда товаров по железной дороге через Литву исчерпаны
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например (на) отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — приводит ТАСС его слова на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что решение о прекращении приёма платежей из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки и государство на них повлиять никак не может.

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