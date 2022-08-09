В Госдуме прокомментировали идею ограничения продаж видеоигр о военных недружественных стран

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить в России продажу видеоигр о военных недружественных стран.

«Понятно, что это в связи с той риторикой, которую против нас проводят недружественные государства. В ответ мы тоже начинаем ужесточаться и вводить всё более строгую цензуру. Мне бы не хотелось, чтобы российские дети и россияне в целом жили за закрытым забором, без возможности самим анализировать и принимать правильные решения и правильную сторону», — сказала депутат.

По её мнению, вместо запретов видеоигр стоит сделать больший упор на разъяснение ситуации, международной обстановки и рассказывать детям историю России.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу игр для компьютеров и консолей, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны.