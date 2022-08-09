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В Госдуме предложили ограничить продажу видеоигр о военных недружественных стран

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить продажу игр для компьютеров и консолей, в которых игрок выступает в роли военного из недружественной страны. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить продажу видеоигр о военных недружественных стран
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В обращении законодатель отметил, что в течение уже многих лет Россия тратит значительные усилия на реализацию идеи патриотического воспитания среди детей и молодёжи.

В то же время в стране сегодня свободно реализуются видеоигры для персональных компьютеров (ПК) и игровых консолей, в которых главными героями выступают военнослужащие или представители специальных подразделений недружественных стран, а игрок должен симулировать их действия.

Таким образом, складывается ситуация, когда государства, официально признанные недружественными, поставляют вооружение на Украину, используемое против российских военных, а в это же время в России реализуются видеоигры, продвигающие среди молодёжи героический образ военнослужащих США или других государств.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных», — говорится в тексте обращения.

Ранее Фёдоров предложил ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам.

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