В Госдуме призвали ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по штрафам

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В Госдуме призвали ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по штрафам
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В обращении законодатель отметил, что в декабре вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В частности, данный документ запрещает иностранным агентам пользоваться системой упрощённого налогообложения.

В то же время иноагенты по-прежнему могут пользоваться такими мерами поддержки, как скидки по административным штрафам за нарушения ПДД или налоговые вычеты (например, при покупке жилья), как и другие граждане.

В итоге складывается ситуация, когда лицо — иноагент получает средства из иностранных источников, в том числе из недружественных государств, на ведение информационной деятельности против интересов России, но при этом может пользоваться предусмотренными данным государством льготами и мерами поддержки, отметил Фёдоров.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для физических лиц, а также учредителей и членов руководящих органов НКО, признанных выполняющими функцию иностранного агента и получающими финансирование из источников, представляющих недружественные страны, пользоваться установленными для граждан России льготами в сфере уплаты и возврата налогов и сборов, уплаты административных штрафов»,— говорится в обращении.

Ранее правительство России расширило перечень недружественных стран. 

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