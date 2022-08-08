МСД продлят до федеральной трассы Москва — Казань
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году мы заканчиваем первую очередь скоростного диаметра, это Северо-Восточная хорда. Дальше Некрасовки её необходимо было продлевать, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань», — заявил мэр Сергей Собянин.
При строительстве магистрали также планируются реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и благоустройство территории, передаёт НСН.
На данный момент строительная готовность первой очереди МСД оценивается на 84%.
Ранее сообщалось, что правительство выделит ещё 50 млрд рублей на строительство трассы М-12.