Правительство выделит ещё 50 млрд рублей на строительство трассы М-12

Правительство России выделит ещё 50 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию можно будет досрочно ввести в эксплуатацию участки трассы в Московской и Владимирской областях общей протяжённостью около 100 км.

Ранее стало известно о выделении ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12.

Как сообщало «Радио 1», в Московской области приступили к ремонту самых протяжённых дорог в текущем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».