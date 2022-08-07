Правительство выделит ещё 50 млрд рублей на строительство трассы М-12
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию можно будет досрочно ввести в эксплуатацию участки трассы в Московской и Владимирской областях общей протяжённостью около 100 км.
Ранее стало известно о выделении ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12.
Как сообщало «Радио 1», в Московской области приступили к ремонту самых протяжённых дорог в текущем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».