Правительство выделит ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12

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Правительство России выделит ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Правительство выделит ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию можно будет досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в разных субъектах России. В том числе во Владимирской области, где построят 26 км дороги.

Также будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году, объяснили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги.

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