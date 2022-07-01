Правительство выделит ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12

Правительство России выделит ещё 28 млрд рублей с целью ускорения строительства дороги М-12. Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию можно будет досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в разных субъектах России. В том числе во Владимирской области, где построят 26 км дороги.

Также будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году, объяснили в кабмине.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги.