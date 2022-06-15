В Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги

В Ставропольском крае на ремонт дороги в посёлке Пятигорском выделили более 7 млн рублей. Общая протяжённость участка составляет 1,1 км.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства края.

Работы проведут на улице Новой.

«Ориентировочный срок проведения работ при благоприятных погодных условиях — до 1 июля», — уточнил глава округа Николай Бондаренко.

Работы проводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы». В 2022 году в округе планируют отремонтировать 14,6 км дорог. Стоимость работ оценивают более чем в 110 млн рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе.