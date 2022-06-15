В Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги

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В Ставропольском крае на ремонт дороги в посёлке Пятигорском выделили более 7 млн рублей. Общая протяжённость участка составляет 1,1 км.
В Ставропольском крае более 7 млн рублей выделили на ремонт дороги
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике правительства края.

Работы проведут на улице Новой.

«Ориентировочный срок проведения работ при благоприятных погодных условиях — до 1 июля», — уточнил глава округа Николай Бондаренко.

Работы проводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы». В 2022 году в округе планируют отремонтировать 14,6 км дорог. Стоимость работ оценивают более чем в 110 млн рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

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