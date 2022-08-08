Депутат Шеремет сравнил Зеленского с Моськой из-за его заявления о референдумах

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Моськой из-за его заявления о референдумах на освобождённых от украинских войск территориях.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, Зеленский, как известный персонаж басни Моська, пытается запугивать Россию и вместе с тем не обращает внимания на мнение и право на самоопределение жителей Херсонской и Запорожской областей.

Также депутат заявил, что не стоит обращать внимания на слова Зеленского, который «уже лично ничего не решает».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что переговоры между Россией и Украиной не могут состояться в случае, если на освобождённых территориях будут проведены референдумы.

Песков объяснил, что планы о проведении референдумов принадлежат жителям Херсонской и Запорожской областей.

Также стало известно, что глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.