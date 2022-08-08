Профессор Корабельникова назвала ухудшение эмоционального состояния последствием бессонницы

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Елена Корабельникова рассказала о последствиях нарушения сна.

«Самые сложные последствия наступают при инсомнии (бессоннице): ухудшение качества жизни, состояния здоровья, эмоционального состояния, более тяжёлое течение хронических заболеваний, более частое возникновение зависимостей», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, для лечения бессонницы рекомендуется комбинация лекарств и психотерапии, для лечения синдрома беспокойных ног — медикаментозные препараты и дозированная физическая нагрузка.

«Физическая нагрузка полезна при любых нарушениях сна. Чем полноценнее, активнее и конструктивнее человек проводит день, тем потом лучше и спокойнее его сон», — заключила Корабельникова.

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