военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Профессор Корабельникова назвала ухудшение эмоционального состояния последствием бессонницы

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Елена Корабельникова рассказала о последствиях нарушения сна.
Профессор Корабельникова назвала ухудшение эмоционального состояния последствием бессонницы
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

«Самые сложные последствия наступают при инсомнии (бессоннице): ухудшение качества жизни, состояния здоровья, эмоционального состояния, более тяжёлое течение хронических заболеваний, более частое возникновение зависимостей», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, для лечения бессонницы рекомендуется комбинация лекарств и психотерапии, для лечения синдрома беспокойных ног — медикаментозные препараты и дозированная физическая нагрузка.

«Физическая нагрузка полезна при любых нарушениях сна. Чем полноценнее, активнее и конструктивнее человек проводит день, тем потом лучше и спокойнее его сон», — заключила Корабельникова.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с URA.RU рассказала, что делать в случае укуса пчелы или осы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить